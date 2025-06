Ambassade VS in Israël meldt schade na Iraanse aanvallen

TEL AVIV (ANP) - De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft melding gemaakt van enige schade aan een ambassadepand in Tel Aviv na Iraanse raketaanvallen in de omgeving. Medewerkers bleven ongedeerd, schrijft diplomaat Mike Huckabee in een bericht op X.

Huckabee meldt dat Amerikaanse diplomatieke posten in Israël maandag uit voorzorg gesloten blijven. Hij adviseert de honderdduizenden Amerikanen in het land de website van de ambassade in de gaten te houden.

Iran voerde in de nacht van zondag op maandag weer raketaanvallen uit op doelen in Israël. Daar vielen volgens de hulpdiensten zeker vijf doden. Israël bombardeert ook al dagen doelen in Iran.