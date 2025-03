Ambassade waarschuwt Nederlanders in Spanje voor extreem weer

MADRID (ANP) - Nederlanders in Zuid-Spanje moeten oppassen voor hevige regenbuien en overstromingen, waarschuwt de Nederlandse ambassade in Madrid dinsdag. De Spaanse weerdienst verwacht tot donderdag zware regenval, die "gepaard kan gaan met rukwinden of onweer aan de Spaanse costa".

Mensen moeten daarom het lokale nieuws in de gaten houden en aanwijzingen opvolgen van de lokale overheid, stelt de ambassade. Inmiddels zijn meerdere wegen en spoorlijnen afgesloten. De rivieren treden op sommige plaatsen buiten hun oevers en daardoor zijn er overstromingen. Met name Andalusië en Murcia hebben last van het extreme weer.

Ook in het midden van het land kan er behoorlijk wat regen vallen. "En de dooi in berggebieden kan leiden tot sneeuwverschuivingen." Daarnaast kan het flink regenen en waaien op de Canarische Eilanden, op La Palma.