DEN HAAG (ANP) - Het centrum van Den Haag kampt dinsdagmiddag met een stroomstoring. Trams staan in het centrum stil en verkeerslichten hebben geen stroom. Ook strandtenten in Scheveningen hebben geen stroom, aldus een ANP-verslaggever. Op alarmeringsdienst P2000 worden meerdere opsluitingen in liften genoemd. Via een andere site worden sinds 16.00 uur stroomstoringen bij Stedin gemeld.