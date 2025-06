Verstappen ook in laatste training Oostenrijk achter McLarens

SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen heeft ook in de afsluitende training voor de Grote Prijs van Oostenrijk genoegen moeten nemen met een plek achter McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. De viervoudig wereldkampioen reed op het thuiscircuit van zijn team Red Bull de derde tijd, op 0,210 van het snelste rondje van de Brit Norris (1.04,324). WK-leider Piastri gaf 0,118 toe op zijn teamgenoot.

Verstappen bleef lang binnen in het tweede deel van de trainingssessie. Tien minuten voor het einde ging de Nederlander op de zachte band nog voor een snel rondje, waarmee hij het dichtst in de buurt kwam van de oppermachtige McLarens. In de tweede training was Verstappen nog 3 tienden van een seconde langzamer dan Norris.

De coureurs beginnen om 16.00 uur aan de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag. Verstappen won al vijf keer op de Red Bull Ring nabij Spielberg. De laatste keer was in 2023. Vorig jaar ging de zege naar George Russell.

Vlak voor het einde van de derde training spinde Verstappen nog, maar met een rondje om zijn eigen as hield hij zijn auto op de baan en kon hij door. Vlak daarvoor deed Racing Bulls-coureur Isack Hadjar hetzelfde. Verder verliep de training zonder grote problemen.