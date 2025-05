Ambassadeurs van de Vrijheid per helikopter op weg naar festivals

GILZE-RIJEN (ANP) - De Ambassadeurs van de Vrijheid zijn maandagochtend per helikopter vanaf vliegbasis Gilze-Rijen vertrokken naar de diverse bevrijdingsfestivals in het land waar ze optreden. Na het fotomoment en interviews met de aanwezige pers vertrokken ze rond 10.45 uur in de helikopters. Defensie vliegt de artiesten maandag door het land van het ene festival naar het andere.

Antoon en Zoë Tauran komen volgens het schema als eerste op hun bestemming aan. Antoon treedt om 12.30 uur op in Zeeland en Zoë Tauran in Noord-Brabant. Hannah Mae treedt naar verwachting om 12.45 uur op in Drenthe en de band RONDÉ staat om 13.00 uur op het podium in Gelderland.

De Utrechtse groep sluit Bevrijdingsdag af met een optreden in Friesland. Hannah Mae eindigt in Limburg en Zoë Tauran treedt als laatste op in Groningen. Antoon is als enige van de ambassadeurs ook aanwezig bij het Concert op de Amstel in Amsterdam, waar hij zijn reeks optredens maandag afsluit.