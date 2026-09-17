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Amerikaans Congres keurt wet goed voor hardere sancties Rusland

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 6:12
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een omvangrijk sanctie- en tarievenpakket aangenomen om de economische druk op Rusland op te voeren en zo de geldstromen voor de oorlog in Oekraïne af te knijpen. Het wetsvoorstel wordt nu naar president Donald Trump gestuurd om te worden ondertekend.
Het wetsvoorstel draagt de naam van de onlangs overleden Republikeinse senator Lindsey Graham, een bondgenoot van Trump en uitgesproken medestander van Oekraïne. Graham werkte meer dan een jaar aan het sanctiepakket en bezocht kort voor zijn overlijden nog Kyiv voor gesprekken met president Zelensky. Die woonde in juli zijn uitvaart in de VS bij.
Het Huis stemde met 262 tegen 159 voor het voorstel. Maar liefst 58 Democraten braken met hun partijleiders en stemden, samen met op zeven na alle Republikeinen, voor de wet.
Als Trump de sancties ondertekent, betekent dat de grootste Amerikaanse steunbetuiging aan Oekraïne sinds zijn terugkeer in het Witte Huis.
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