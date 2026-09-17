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WMO waarschuwt voor grillig watersysteem met opdrogende reserves

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 6:16
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GENÈVE (ANP) - Het wereldwijde watersysteem wordt steeds grilliger en onvoorspelbaarder. Daarvoor waarschuwt de World Meteorological Organization (WMO) in een nieuw rapport. Volgens de VN-organisatie schommelt het systeem tussen uitersten van te veel en te weinig water en heeft dat grote gevolgen voor de wereldbevolking en de economie.
Rivieren hadden vorig jaar te maken met een van de droogste jaren van de afgelopen decennia, staat in het rapport. Ook de hoeveelheid opgeslagen water op het land, zoals in grondwater, meren en ijs en sneeuw, neemt al jaren af. Tussen 2023 en 2025 verloren gletsjers wereldwijd zo'n 1400 gigaton water, aldus de WMO. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid water die nodig is om 560 miljoen olympische zwembaden te vullen.
Gletsjers vormen, net als bijvoorbeeld grondwater, de "spaarrekening van de planeet", zegt secretaris-generaal Celeste Saulo van de WMO. "Een buffer die slechte jaren opvangt, zodat één droge periode of één droog seizoen niet meteen leidt tot een watercrisis." Maar volgens Saulo wordt die spaarrekening momenteel uitgeput.
'Geen grenzen'
"Tegelijkertijd zien we een toename van watergerelateerde rampen", zegt ze. De WMO ziet dat vooral Azië en Afrika worden getroffen door bijvoorbeeld overstromingen. Door het natuurlijke weerfenomeen El Niño, dat zich momenteel sterk doet gelden, neemt het risico op droogte in sommige gebieden toe, terwijl op andere plekken juist het risico op overstromingen groter wordt.
"Water kent geen grenzen", zegt Saulo. "De terugtrekking van gletsjers in het ene land heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van water voor mensen die honderden kilometers stroomafwaarts wonen." De WMO-chef pleit voor gedeelde data en een gedeeld vroegtijdig waarschuwingssysteem.
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