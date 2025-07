Pogacars meesterhelper Almeida breekt rib, maar gaat door in Tour

MÛR-DE-BRETAGNE (ANP) - Meesterknecht João Almeida van geletruidrager Tadej Pogacar kan de Tour de France vervolgen, maar de Portugees doet dat wel met een gebroken rib en flinke schaafwonden. Dat meldt zijn team UAE Emirates op X.

Almeida kwam in de slotfase van de zevende etappe naar Mûr-de-Bretagne ten val. De renner kon de rit wel uitrijden, maar liet zich daarna uitgebreid onderzoeken door de teamarts. "Een gebroken rib, maar gelukkig geen hersenschudding. Hij zal het moeilijk krijgen, maar op dit moment zeggen we dat hij door kan in de Tour", aldus ploegarts Adriano Rotunno.

Almeida is een belangrijke pion in de ploeg van Pogacar. Hij moet de Sloveen, die aast op zijn vierde eindzege in de Tour, vooral bijstaan in de bergetappes.

Pogacar won de rit naar Mûr-de-Bretagne en ontnam Mathieu van der Poel de gele trui.