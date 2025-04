Amerikaans-Iraanse dialoog blijft indirect volgens Iran

TEHERAN (ANP/AFP) - De net begonnen dialoog tussen Iran en de VS wordt volgend weekend voortgezet met indirecte gesprekken waarbij Oman bemiddelt. Dit heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De dialoog gaat over de Iraanse nucleaire projecten en de verlichting van Amerikaanse sancties tegen Iran.

De eerste indirecte gesprekken tussen de VS en Iran vonden zaterdag plaats in Muscat, de hoofdstad van Oman. De VS willen een nieuw atoomakkoord sluiten. In 2018 trok Donald Trump tijdens zijn eerste termijn als Amerikaanse president de VS terug uit een internationale overeenkomst met Iran. De VS beschuldigen Iran er al decennia van een kernbom te willen maken. Iran bestrijdt dat en zegt kernenergie te willen benutten.