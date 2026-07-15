Amerikaans ministerie belooft bodycam in elk ICE-arrestatieteam

WASHINGTON (ANP) - Elk arrestatieteam van immigratiedienst ICE zal voortaan een agent met een bodycam hebben. Dat belooft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) volgens CBS News. Dit na de twee dodelijke schietincidenten van afgelopen week.

Bij de schietincidenten waarbij een Mexicaanse en Colombiaanse man om het leven kwamen, waren agenten betrokken zonder bodycam. De slachtoffers zouden in beide gevallen niet het doelwit zijn geweest van een arrestatie door ICE.

Na eerdere dodelijke slachtoffers door immigratiediensten zei de toenmalige minister van de DHS, Kristi Noem, snel bodycams te zullen kopen en deze door medewerkers in het hele land te laten dragen. Volgens een woordvoerder van de DHS was dat nog niet gebeurd door de "opeenvolgende overheidsstops door de democraten".

Het ministerie meldt in een verklaring dat ervoor zorgen dat ICE-agenten bodycams dragen "een topprioriteit" is. Volgens hen is dat nodig door een toenemend aantal aanvallen op immigratieagenten.