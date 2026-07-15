ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaans ministerie belooft bodycam in elk ICE-arrestatieteam

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 10:51
anp150726106 1
WASHINGTON (ANP) - Elk arrestatieteam van immigratiedienst ICE zal voortaan een agent met een bodycam hebben. Dat belooft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) volgens CBS News. Dit na de twee dodelijke schietincidenten van afgelopen week.
Bij de schietincidenten waarbij een Mexicaanse en Colombiaanse man om het leven kwamen, waren agenten betrokken zonder bodycam. De slachtoffers zouden in beide gevallen niet het doelwit zijn geweest van een arrestatie door ICE.
Na eerdere dodelijke slachtoffers door immigratiediensten zei de toenmalige minister van de DHS, Kristi Noem, snel bodycams te zullen kopen en deze door medewerkers in het hele land te laten dragen. Volgens een woordvoerder van de DHS was dat nog niet gebeurd door de "opeenvolgende overheidsstops door de democraten".
Het ministerie meldt in een verklaring dat ervoor zorgen dat ICE-agenten bodycams dragen "een topprioriteit" is. Volgens hen is dat nodig door een toenemend aantal aanvallen op immigratieagenten.
loading

POPULAIR NIEUWS

132588001_m

Boete voor sproeien tijdens verbod: zo streng kijkt het waterschap mee

ANP-563409806

Waarom de héle snelweg dichtgaat in Nederland (en je in het buitenland vaak gewoon kunt doorrijden)

generated-image

Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

182481806_m

Voor eens en voor altijd: is groente uit de diepvries echt minder gezond?

357c754b-f292-4951-811a-8e8c8dabdb9b

Mijn opa was een nazi-misdadiger

shutterstock_1205374888

Ibiza laat nog maar 14.000 huurauto's per dag toe: zoveel betaal je nu voor een weekje rijden

Loading