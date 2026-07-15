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Twaalf dagen geen treinen door werk aan spoor Breda-Tilburg

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 10:55
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TILBURG (ANP) - Tussen Breda en Tilburg rijden geen treinen van 28 juli tot en met 8 augustus. ProRail werkt dan aan het spoor tussen de Brabantse steden. De NS zet bussen in en waarschuwt alvast voor langere reistijden.
De werkzaamheden beginnen vlak na een van de drukste periodes van het jaar voor Tilburg: de jaarlijkse kermis. Die begint aanstaande vrijdag en duurt tot en met 27 juli.
Wie tijdens de onderhoudsperiode vanuit Rotterdam richting Eindhoven wil of andersom, kan het beste omreizen via Utrecht en Den Bosch.
Aan het spoor in het zuiden van het land wordt deze zomer volop gewerkt. Momenteel zijn bijvoorbeeld werkzaamheden gaande tussen Eindhoven en Venlo, waardoor er geen treinen rijden tussen Eindhoven Centraal en Horst-Sevenum.
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