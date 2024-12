Amerikaans ministerie van Financiën gehackt 'met steun van China'

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Financiën is het slachtoffer geworden van een hack waarbij onder meer computers van medewerkers zijn getroffen. In een brief aan wetgevers waarop onder meer The Washington Post de hand heeft gelegd, schrijft het ministerie dat de hackers werden gesteund door de Chinese overheid.

De hackers wisten enkel toegang te krijgen tot niet-geclassificeerde documenten, meldt het ministerie. Toch is er volgens de overheidsdienst sprake van een "ernstig incident". Er wordt samen met de FBI onderzoek naar gedaan.

De hack vond begin december plaats. Een softwareleverancier had het ministerie laten weten dat de hackers toegang hadden gekregen tot een veiligheidssleutel waarmee zij beveiligingsprotocollen wisten te omzeilen.