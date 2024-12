Zwarte doos gecrasht toestel Zuid-Korea mist data

SEOUL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Onderzoekers in Zuid-Korea hebben de twee zwarte dozen gevonden van het vliegtuig dat afgelopen weekend crashte in Muan, maar missen essentiële data. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport liet dinsdag in een persconferentie weten dat het uitlezen van de data op een van de zwarte dozen nog niet mogelijk is.

De zwarte dozen heten eigenlijk de flightdatarecorder en cockpitvoicerecorder. Op die apparaten staan vluchtgegevens opgeslagen en zijn gesprekken in de cockpit opgenomen. De zwarte doos met de vluchtgegevens heeft kuren. "Experts zijn voortdurend aan de slag om de data op de flightdatarecorder te herstellen", aldus het ministerie.

Bij het onderzoek naar de oorzaak van de vliegtuigcrash hebben zich inmiddels ook vliegtuigbouwer Boeing en de Amerikaanse regering aangesloten. Het vliegtuig schoof over de landingsbaan en botste vervolgens op een muur. Van de 181 inzittenden kwamen 179 mensen om het leven. De enige twee overlevenden, een mannelijk en een vrouwelijk bemanningslid, zaten in de staart van het toestel.

Inspectie Boeing-toestellen

De menselijke resten van vier van de slachtoffers zijn inmiddels vrijgegeven, dinsdag vinden de eerste begrafenissen plaats.

Alle 101 vliegtuigen van het type Boeing 737-800 in Zuid-Korea worden uit voorzorg geïnspecteerd. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk.