Amerikaans-Oekraïens overleg in Jeddah begonnen

JEDDAH/KYIV/MOSKOU (ANP/RTR) - Amerikaanse en Oekraïense delegaties zijn in de Saudische stad Jeddah met elkaar in gesprek gegaan over de vraag hoe de oorlog in Oekraïne kan worden gestaakt of beëindigd. De bijeenkomst is de eerste op hoog niveau sinds president Volodymyr Zelensky in Washington eind februari in het openbaar ruzie kreeg met president Donald Trump.

Trump zei toen dat Zelensky helemaal geen vrede wil en beëindigde Zelensky's bezoek aan het Witte Huis. Zelensky hoopt dat de gesprekken in Jeddah "de pragmatische banden" van zijn land met de Verenigde Staten herstellen.

Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag Rusland met meer dan driehonderd drones aangevallen, onder meer gericht op de regio Moskou. Volgens het Kremlin viel Oekraïne doelbewust burgerdoelen aan en wil het de aandacht afleiden van de Oekraïense verliezen aan het front.

Voorstel

Een hoge Oekraïense functionaris zei dat de aanvallen de druk moeten opvoeren op president Vladimir Poetin om een voorlopig staakt-het-vuren in de lucht en op zee te aanvaarden. Dit is mogelijk een voorstel dat de Oekraïners in Jeddah voorleggen aan hun Amerikaanse gesprekspartners.

De VS willen dat de oorlog in Oekraïne helemaal stopt en praten daar met Rusland over. Het Kremlin verwacht naar eigen zeggen dat de VS Rusland op de hoogte brengen van de resultaten van de gesprekken in Jeddah.