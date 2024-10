Amerikaans-Russische IT'er moet Russische cel in voor verraad

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Een Russische rechtbank heeft een IT-specialist veroordeeld tot meer dan dertien jaar cel voor verraad. De Amerikaans-Russische Firoez Dadobojev zou hebben geprobeerd geheime informatie door te spelen aan de CIA, meldt de Russische veiligheidsdienst FSB.

Het is onduidelijk om wat voor informatie het zou gaan. De FSB, de opvolger van de KGB uit de Sovjettijd, meldt dat Dadobojev schuld heeft bekend. Russische media hebben beelden gedeeld van zijn aanhouding bij bosachtig gebied in 2022. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft nog niet gereageerd op de veroordeling.

In Rusland worden nog altijd meerdere mensen vastgehouden met de Amerikaanse nationaliteit, ondanks een gevangenenruil in augustus. Het gaat onder meer om de Amerikaanse militair Gordon Black. Die zit een jarenlange celstraf uit voor diefstal en dreigementen en verscheen dinsdag op de Russische staatstelevisie. Black zei dat hij graag naar huis wilde. "Maar daar gaat mijn regering over."