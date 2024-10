Schadelijke software die gegevens steelt uit de lucht gehaald

DEN HAAG (ANP) - Bij een internationale politieactie is een netwerk uit de lucht gehaald waarmee cybercriminelen gegevens van nietsvermoedende mensen wisten buit te maken. In Nederland zijn drie servers van de bende overgenomen, in België zijn twee mensen gearresteerd. In de Verenigde Staten is een vermeende beheerder aangeklaagd en zijn twee domeinnamen in beslag genomen. De criminelen gebruikten kanalen op Telegram om te communiceren. Die kanalen zijn ook gestopt.

De operatie was gericht tegen de schadelijke software (malware) RedLine en META. Als die op een apparaat werden geplaatst, konden de criminelen niet alleen gebruikersnamen en wachtwoorden in handen krijgen, maar ook gegevens die mensen invulden op webformulieren, zoals adressen en telefoonnummers. Ook kregen ze informatie over rekeningen (wallets) met virtueel geld. Die gegevens konden de criminelen gebruiken voor fraude, maar ze konden de informatie ook doorverkopen op ondergrondse onlinemarktplaatsen.

De politie zegt een tip van cyberbeveiliger ESET te hebben gekregen dat de hackers servers in Nederland gebruikten om de schadelijke software aan te sturen.

Miljoenen slachtoffer

Volgens de Europese justitie-organisatie Eurojust zijn miljoenen mensen over de hele wereld slachtoffer geworden van RedLine en META. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie spreekt van "een van de grootste malware-varianten ter wereld".

Behalve Nederland, België en de Verenigde Staten waren ook Groot-Brittannië, Portugal en Australië betrokken bij de politieactie.