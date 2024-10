PARIJS (ANP) - Tennisser Jannik Sinner doet deze week niet mee aan het masterstoernooi van Parijs. De Italiaanse nummer 1 van de wereld heeft een darmvirus, melden de organisatoren.

De Fransman Arthur Cazaux, die meedeed aan de kwalificaties, neemt de plaats van Sinner over en staat zonder te spelen in de tweede ronde. Daarin treft hij zijn landgenoot Corentin Moutet of de Amerikaan Ben Shelton.