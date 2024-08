Zorgautoriteit verwacht groot tekort op budget langdurige zorg

DEN HAAG (ANP) - De overheid trekt veel te weinig geld uit voor de langdurige zorg, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die verwacht dit jaar een tekort van minimaal 54 miljoen euro. Dit kan zelfs oplopen tot 347 miljoen euro.

Het vorige kabinet had in juni nog 76 miljoen euro vrijgemaakt. Volgens de NZa is het nog niet duidelijk of dat extra geld voldoende is om de tekorten op te vangen.

In februari had de NZa nog gezegd dat het budget voor de langdurige zorg voorlopig voldoende zou zijn. Kort erna bepaalden rechters in Den Haag dat de vergoedingen aan zorgaanbieders opnieuw moesten worden berekend. Zij vonden dat zij te weinig geld kregen. Dat kost vermoedelijk 175 miljoen euro, aldus de NZa. Daarnaast draaide de Tweede Kamer een geplande bezuiniging op de langdurige zorg terug, goed voor 193 miljoen euro.

Onder de langdurige zorg vallen bijvoorbeeld de zorg voor ouderen en voor mensen met een beperking.