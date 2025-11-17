Amerikaanse ambassadeur bezoekt Margraten

EIJSDEN/MARGRATEN (ANP) - De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joseph Popolo, heeft maandag een kennismakingsgesprek met de burgemeester van Eijsden-Margraten, Alain Krijnen. Dat zegt een woordvoerder van die gemeente.

In de Zuid-Limburgse plaats Eijsden-Margraten ligt een Amerikaanse militaire erebegraafplaats, met ruim 8000 graven van Amerikaanse soldaten die sneuvelden in de strijd tegen de bezetter.

NRC meldde onlangs dat de American Battle Monuments Commission (ABMC), de beheerder van de erebegraafplaats, informatieborden over zwarte soldaten uit het bezoekerscentrum heeft weggehaald. De gemeente deed een "dringende oproep" aan de ABMC "om de verwijdering van de panelen te heroverwegen", meldde burgemeester Krijnen vorige week maandag.

Of de verwijderde panelen maandag onderwerp van gesprek tussen Popolo en Krijnen zijn, wilde de woordvoerder niet zeggen.