Frankrijk en Spanje willen businessclass-vliegen extra belasten

BELEM (ANP/DPA) - Een coalitie van negen landen, waaronder Frankrijk en Spanje, voert op de klimaattop in Brazilië campagne voor een extra belasting op businessclass-vliegtickets en privéjetreizen. "Degenen die meer vervuilen, zouden ook meer moeten bijdragen", zei de Spaanse ambassadeur in Brazilië, María del Mar Fernández-Palacios, in een dit weekend vrijgegeven verklaring.

Vliegen is de meest klimaatbelastende manier van reizen. Volgens de zogenoemde Premium Flyers Solidarity Coalition is slechts 1 procent van de wereldbevolking verantwoordelijk voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies van de commerciële luchtvaart. Een extra belasting gericht op deze groep zou ook voor extra overheidsinkomsten zorgen.

Dat geld zou gebruikt kunnen worden voor klimaatinvesteringen. In de strijd tegen de klimaatcrisis hebben landen voorspelbare inkomsten nodig die geen buitensporige last leggen op gewone burgers, aldus de coalitie die nu bestaat uit Benin, Djibouti, Frankrijk, Kenia, Nigeria, Sierra Leone, Somalië, Zuid-Soedan en Spanje.