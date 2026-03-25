Waarom asperges dit jaar erg duur zijn

De prijzen voor asperges schieten dit voorjaar omhoog en dat is geen toeval. Na een vroege start van het seizoen gooide een hardnekkig koud en nat weertype roet in het eten, waardoor de oogst flink achterblijft. Juist in de weken rond Pasen, traditioneel het hoogseizoen voor asperges, is er daardoor minder aanbod dan supermarkten en horeca hadden ingekocht.

Voor telers is dit weerbeeld extra zuur. Zij zagen hun kosten de afgelopen jaren stevig oplopen, van arbeid tot energie voor verwarmde teelten onder folie of kas. Tegelijk worden ze nu geconfronteerd met onvoorspelbare weersomstandigheden die de productie moeilijk planbaar maken. Minder kilo’s om over te verdelen betekenen simpelweg hogere prijzen per kilo, zeker voor de mooiste, rechte witte asperges uit topklasse.

Daar komt bij dat ook in andere teeltregio’s in Europa de omstandigheden verre van ideaal zijn. Regen , wind en overstromingen zorgen ervoor dat er minder importdruk is uit bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waardoor de Nederlandse markt minder wordt afgekoeld door buitenlands aanbod. En terwijl de schappen schraler gevuld zijn, blijft de consument trek houden in “het witte goud”.

Wie toch wil genieten van asperges, zal dit jaar dus dieper in de buidel moeten tasten of creatiever moeten worden: kleinere porties, vaker groene asperges, of wachten tot later in het seizoen, als het weer meezit en de prijzen mogelijk wat normaliseren.