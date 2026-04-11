Golfer McIlroy neemt historisch grote voorsprong in Masters

AUGUSTA (ANP) - Titelverdediger Rory McIlroy staat na een indrukwekkende tweede ronde met een ruime voorsprong aan de leiding in de negentigste editie van de Masters. De Noord-Ierse golfer sloeg na een tweede ronde van 65 slagen een gat van zes slagen met zijn eerste concurrenten. Niet eerder in de historie van de Masters nam een speler zo'n grote voorsprong na 36 van de 72 holes.

McIlroy leidde al na de eerste ronde met 67 slagen (vijf onder par). Met zes birdies op de laatste zeven holes rolde er in de tweede ronde een score uit van 65 slagen (-7). Hij staat halverwege het toernooi op -12. De Amerikanen Patrick Reed en Sam Burns delen de tweede plaats met -6.

McIlroy lijkt zo op weg naar een tweede achtereenvolgende zege op de Masters, iets wat in het verleden alleen werd gerealiseerd door legendes Jack Nicklaus (1965 en 1966), Nick Faldo (1989 en 1990) en Tiger Woods (2001 en 2002).