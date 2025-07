Amerikaanse gezant Witkoff naar Israël over toestand in Gaza

WASHINGTON (ANP/AFP) - De speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff reist af naar Israël, melden Amerikaanse en Israëlische functionarissen aan nieuwssite Axios en persbureau AFP. Hij gaat daar volgens de bronnen in gesprek over de nijpende toestand in de Gazastrook.

Het is volgens Israëlische media het eerste bezoek van Witkoff aan Israël in een half jaar. Hij is als bemiddelaar van de Verenigde Staten nauw betrokken bij de onderhandelingen over een staakt-het-vuren in de Gazastrook, maar die lijken momenteel vast te zitten. Witkoff was vorige week nog in Doha voor de indirecte gesprekken tussen Israël en Hamas, maar donderdag trokken de Amerikanen zich terug. Witkoff zei dat Hamas niet bereid was om een deal te sluiten. Die Palestijnse beweging reageerde verbaasd op de uitspraak.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei een dag later dat hij samen met de Amerikanen wilde kijken naar "alternatieve opties om de gijzelaars thuis te krijgen".