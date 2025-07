Meer winst voor Tata Steel in IJmuiden

MUMBAI (ANP) - Tata Steel Nederland heeft in het afgelopen kwartaal meer winst geboekt dan een jaar eerder. Ook de omzet van Tata Steel Nederland lag hoger. Dat meldt het Indiase moederconcern Tata Steel in een cijferpublicatie.

Volgens die verklaring kwam de omzet uit op ruim 1,5 miljard euro, tegen meer dan 1,3 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat voor Tata Steel Nederland stond op 64 miljoen euro. Dat was 43 miljoen euro vorig jaar en 14 miljoen euro in het voorgaande kwartaal. De staalproductie in IJmuiden bedroeg 1,7 miljoen ton en de leveringen kwamen uit op 1,5 miljoen ton.

Tata Steel haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit de omvangrijke staalproductie in eigen land. Het bedrijf heeft ook activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf stelt in een toelichting "robuuste winstgevendheid" te hebben ondanks "volatiele macro-economische omstandigheden en verhoogde onzekerheid".

Tata Steel Nederland is wel gevoelig voor de hoge importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op buitenlands staal en aluminium. De Verenigde Staten zijn een belangrijke afzetmarkt voor staal uit IJmuiden. Dat was vorig jaar nog ongeveer 12 procent van de totale afzet, oftewel tussen de 800.000 en 900.000 ton. Het staalbedrijf levert in de VS staal voor batterijen van elektrische auto's, hoogwaardig verpakkingsstaal en andere geavanceerde staalsoorten.