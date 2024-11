Amerikaanse media: Trump wint swingstate Arizona

PHOENIX (ANP) - De herkozen Amerikaanse president Donald Trump heeft ook de swingstate Arizona gewonnen, melden Amerikaanse media, waaronder NBC News.

Bij de vorige verkiezingen, in 2020, won de huidige president Joe Biden, nog nipt van Trump in Arizona. Maar de thema's economie en immigratie brachten de kiezers ertoe hun stem uit te brengen voor Trump, aldus NBC. Arizona grenst in het zuiden aan Mexico, van waaruit veel migranten de Verenigde Staten proberen binnen te komen.

Met de winst in Arizona heeft Trump alle swingstates binnengehaald. Naast Arizona zijn dat Nevada, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan en Wisconsin.