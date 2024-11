Kortgedingrechter buigt zich over noodverordening in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Voor de rechtbank in Amsterdam dient zondagochtend een kort geding tegen de noodverordening in de hoofdstad. De zaak is aangespannen door activist Frank van der Linde, die zo in het geweer komt tegen het demonstratieverbod dat onder de noodverordening valt.

Hij wil zondagmiddag demonstreren op de Dam, tegen "de genocide in Gaza, maar ook omdat ons het demonstratierecht ontnomen wordt", zei hij zaterdag in een toelichting.

Van der Linde spant het kort geding aan omdat het volgens hem gaat om een principekwestie. "Burgemeester Halsema zegt altijd dat het demonstratierecht heilig is, maar deze noodverordening staat haaks op haar eigen woorden", zegt hij.

De noodverordening, waarin onder meer een demonstratieverbod en een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding zijn opgenomen, ging vrijdag om 19.00 uur in en geldt tot maandag 07.00 uur. De maatregel is ingesteld naar aanleiding van de gewelddadigheden tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv, afgelopen donderdagavond en -nacht.