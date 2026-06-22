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Amerikaanse muziekproducent Clive Davis (94) overleden

Samenleving
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 18:22
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is maandag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New York. Dat heeft zijn familie bevestigd aan The New York Times. De voormalige platenbaas werd eerder deze maand opgenomen vanwege gezondheidsproblemen.
Davis was van groot belang voor de doorbraak van artiesten als onder anderen Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin en Alicia Keys. Tot 2018 was hij werkzaam als creatief directeur van Sony Music Entertainment. Daarvoor werkte de voormalige platenbaas bij muzieklabels Columbia, Arista Records en J Records. In 2000 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.
Gedurende zijn carrière won Davis vijf Grammy's, waaronder de Trustees Award van de Recording Academy. Ook stond hij bekend om zijn feesten op de vooravond van de prestigieuze muziekprijzen in het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.
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