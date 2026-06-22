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Installatiebranche: vraag naar airco's 'explosief' gestegen

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 18:28
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DEN HAAG (ANP) - De vraag naar airconditioners is sinds vorige week "explosief" gestegen, meldt Techniek Nederland. Volgens de installatiebrancheorganisatie melden sommige installateurs in de afgelopen dagen vier keer zoveel aanvragen vergeleken met de weken ervoor.
Sinds 2020 liggen de jaarlijkse verkopen van airconditioners structureel boven de 250.000 systemen per jaar. Deze ontwikkeling is volgens de brancheorganisatie niet verrassend. "De zomers in ons land worden steeds warmer, met temperaturen die zoals deze week tropisch zijn. We kunnen langzamerhand stellen dat de airconditioner gemeengoed geworden is in Nederland", zegt een deskundige van Techniek Nederland.
Eind dit jaar zullen naar verwachting tussen de 2,4 en 2,5 miljoen airconditioners in Nederland zijn geïnstalleerd. Ongeveer 80 procent daarvan bevindt zich in woningen. De overige systemen zijn geplaatst in kantoren en andere gebouwen.
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