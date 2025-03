Amerikaanse opperrechter wijst Trump terecht

De Amerikaanse opperrechter John Roberts heeft president Donald Trump terechtgewezen. Roberts verwierp de oproep van Trump om een rechter af te zetten met wie hij het niet eens is. Dat is niet het antwoord op een meningsverschil over de uitspraken van de rechter, betoogde de hoogste rechter van het land.

Een dergelijke afzettingsprocedure (impeachment) is geen passende reactie op onenigheid over een rechterlijke beslissing, aldus Roberts. Volgens hem staat dat al ruim twee eeuwen vast. Hij wees op het "normale herzieningsproces in hoger beroep".

Roberts reageerde op Trumps aanval op een rechter die de regering opdroeg te stoppen met de uitzetting van vermeende bendeleden uit Venezuela. Trump beweert dat het wegsturen is toegestaan door een 18e-eeuwse wet die historisch alleen in oorlogstijd werd gebruikt.