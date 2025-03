Pro-Palestijnse betogers voeren actie bij stadskantoor Utrecht

UTRECHT (ANP) - Voor het stadskantoor in Utrecht voeren zo'n 150 pro-Palestijnse betogers actie na de recente Israëlische luchtaanvallen. Verschillende actiegroepen, waaronder Utrecht4palestine, houden sinds 17.00 uur een zogenoemd "emergency protest" onder de noemer "enough is enough".

De demonstranten hebben Palestijnse vlaggen bij zich en scanderen leuzen als "Free, free Palestine" en "Occupation no more". Ook houden ze rode kaarten omhoog en spandoeken met teksten als 'Justice Now', 'Stop de kindermoord' en 'Your silence will be studied by your grandchildren'.

Na de aanvallen op Gaza in de nacht van maandag op dinsdag werden in meerdere steden protesten aangekondigd. Onder meer in Den Haag, Wageningen, Amsterdam, Gouda, Nijmegen en Rotterdam komen actievoerders bijeen.