Amerikaanse oud-president Clinton blijft weg van Epstein-verhoor

door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 17:46
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse oud-president Bill Clinton is dinsdag niet verschenen bij een verhoor voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden, die onderzoek doet naar de invloedrijke contacten van zedendelinquent Jeffrey Epstein. De commissie wil daarom volgende week een procedure beginnen voor minachting van het Congres.
Als Clinton weigert mee te werken, kan hij na een stemming in het Huis worden doorverwezen naar het ministerie van Justitie. Op minachting van het Congres staat een celstraf van maximaal een jaar en een boete tot 100.000 dollar (bijna 86.000 euro).
Commissievoorzitter James Comer zegt dat niemand Clinton van wangedrag beschuldigt, maar dat de volksvertegenwoordigers vragen hebben. Clinton werd in augustus gedagvaard, evenals zijn vrouw, zes oud-ministers van Justitie en twee oud-directeuren van veiligheidsdienst FBI.
Het verhoor van Hillary Clinton, oud-minister van Buitenlandse Zaken, staat gepland voor woensdag. Naar verwachting zal zij ook niet komen opdagen.
