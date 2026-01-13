AEX-index zet opmars naar historische 1000-puntengrens voort

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is dinsdag hoger geëindigd en heeft daarmee de opmars voortgezet richting het historische niveau van 1000 punten. De Amsterdamse hoofdindex was maandag ook al geëindigd op een nieuw slotrecord, onder aanvoering van chiptoeleverancier Besi.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 997,17 punten en bereikte daarmee een nieuwe recordslotstand. De MidKap steeg 0,1 procent tot 956,18 punten. De beurzen in Londen en Parijs gingen licht omlaag. De beurs in Frankfurt klom 0,1 procent.