ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index zet opmars naar historische 1000-puntengrens voort

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 17:50
anp130126179 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is dinsdag hoger geëindigd en heeft daarmee de opmars voortgezet richting het historische niveau van 1000 punten. De Amsterdamse hoofdindex was maandag ook al geëindigd op een nieuw slotrecord, onder aanvoering van chiptoeleverancier Besi.
De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 997,17 punten en bereikte daarmee een nieuwe recordslotstand. De MidKap steeg 0,1 procent tot 956,18 punten. De beurzen in Londen en Parijs gingen licht omlaag. De beurs in Frankfurt klom 0,1 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

1e43b190-0aba-5ac4-8a20-8969ca123b9e

Trump wordt vooral financieel gesteund door Tech-magnaten en boeven

265849762_m

73-jarige maakte thuis seksfilmpjes van tal van BN'ers

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

Loading