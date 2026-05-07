Amerikaanse rechtbank: Trumps invoerheffingen onwettig

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft donderdag de invoerheffingen van 10 procent van de Amerikaanse president Donald Trump op het grootste deel van de invoer naar de Verenigde Staten onwettig verklaard.

Het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel in New York stelde een groep kleine bedrijven en meer dan twintig staten in het gelijk die de invoerheffingen hadden aangevochten. Trump stelde de invoerheffing in februari in, vrijwel direct nadat zijn eerdere tarieven door het Hooggerechtshof waren verworpen.

De groep kleine bedrijven had aangevoerd dat de nieuwe tarieven een poging waren om de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof te omzeilen.

De uitspraak werd met twee tegen één genomen, waarbij één rechter opmerkte dat het voorbarig was om de eisende kleine bedrijven in het gelijk te stellen. De rechters oordeelden echter dat de algemene invoerheffingen niet gerechtvaardigd waren op grond van een wet uit de jaren zeventig waarop Trump zich had gebaseerd.