Uithoorn plaatst tijdelijk camera's in straat waar azc moet komen

UITHOORN (ANP) - De Noord-Hollandse gemeente Uithoorn plaatst cameratoezicht in een straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum moet komen. De camera's zijn voor een periode van twee weken en zijn bedoeld "ter bescherming van de openbare orde en veiligheid aan de Wiegerbruinlaan", aldus de gemeente.

Tegen het azc is donderdag gedemonstreerd door een groep van ruim honderd mensen. Dat begon met een mars vanaf de Wiegerbruinlaan. De betogers wandelden naar het gemeentehuis. Het protest verliep zonder incidenten.

Vorig jaar mondde een demonstratie wel uit in ongeregeldheden. Toen is met vuurwerk naar de politie gegooid en zijn meerdere mensen aangehouden, onder meer voor opruiing en openlijke geweldpleging.

Wat de directe aanleiding is voor het cameratoezicht, is niet duidelijk. Uithoorn wil 250 vluchtelingen aan de Wiegerbruinlaan opvangen.