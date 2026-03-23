Amerikaanse regering begint nieuwe onderzoeken naar Harvard

door anp
maandag, 23 maart 2026 om 21:38
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering van Donald Trump is twee nieuwe onderzoeken begonnen naar de universiteit Harvard. Het ministerie van Onderwijs gaat kijken of de gerenommeerde universiteit doet aan positieve discriminatie. Het bewust bevoordelen van achtergestelde of ondervertegenwoordigde groepen werd in 2023 door het Hooggerechtshof verboden.
Het tweede onderzoek gaat over antisemitisme op de campus. Trump heeft Harvard al vaak beschuldigd van antisemitisme, omdat het bestuur te weinig zou hebben gedaan tegen pro-Palestijnse protesten op de universiteit. De regering heeft daarom meerdere rechtszaken en onderzoeken geopend. Afgelopen vrijdag begon het ministerie van Justitie nog een gerechtelijke procedure om miljarden dollars aan belastinggeld terug te eisen.
Harvard heeft nog niet op de nieuwe onderzoeken gereageerd, maar heeft zich in het verleden uitgesproken tegen alle vormen van discriminatie en antisemitisme.
POPULAIR NIEUWS

De relatie tussen onze kanker en onze katten

Schokkende beelden: Afrikaan krijgt landmijn omgebonden en moet kamikaze richting Oekraïense frontlijn

Zo maak je vrienden: onderzoekers komen met interessante nieuwe details

Slapen met of zonder kussen? Dit is wat artsen adviseren

Hoe Trumps Golfoorlog een nieuwe Nederlandse energiecrisis ontketent

Vijf alledaagse gewoontes van emotioneel veilige stellen (die de rest vergeet)

