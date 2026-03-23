ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bahrein stelt VN-resolutie op tegen Iraanse scheepvaartaanvallen

door anp
maandag, 23 maart 2026 om 21:32
WASHINGTON (ANP/RTR) - Bahrein heeft een ontwerpresolutie opgesteld voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarmee landen gemachtigd zouden worden om "alle noodzakelijke middelen" in te zetten om het commerciële scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz te beveiligen. Dat blijkt uit een tekst die persbureau Reuters heeft ingezien.
In de ontwerptekst "wordt geëist dat de Islamitische Republiek Iran onmiddellijk een einde maakt aan alle aanvallen op koopvaardij- en handelsschepen en aan elke poging om de rechtmatige doorvaart of de vrijheid van scheepvaart in en rond de Straat van Hormuz te belemmeren." De zeestraat is goed voor een vijfde van de wereldwijde olievoorziening.
De ontwerpresolutie moet landen vergaande bevoegdheden geven in de Straat van Hormuz om op te treden, alleen of in samenwerking met marines van andere landen. In de tekst wordt ook de bereidheid uitgesproken om maatregelen als gerichte sancties op te leggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading