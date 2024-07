Amerikaanse senator Menendez schuldig aan corruptie

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse senator Bob Menendez is door een jury in New York veroordeeld voor corruptie. Hij is schuldig bevonden aan alle zestien aanklachten.

De 70-jarige Democraat uit New Jersey was beschuldigd van het aannemen van steekpenningen in ruil voor invloed, onder meer van zakenlieden en de Egyptische overheid. Hij zou samen met zijn vrouw onder meer honderdduizenden dollars, goudstaven en een auto hebben ontvangen

Menendez heeft ontkend iets verkeerd gedaan te hebben. Hij zit ondanks vele oproepen om op te stappen nog altijd namens de Democraten in de Senaat. Zijn fractieleider Chuck Schumer heeft Menendez na de veroordeling ook gevraagd om af te treden. Menendez heeft eerder aangegeven dat hij bij de verkiezingen in november als onafhankelijke kandidaat zijn zetel wil verdedigen.