Parijse luchthavenmedewerkers blazen staking vlak voor Spelen af

PARIJS (ANP/AFP) - Medewerkers van luchthavens in Parijs leggen in de week voor de Olympische Spelen het werk niet neer. Eerder dreigden vakbonden nog met een staking door personeel om een geschil over bonussen voor hun werk tijdens het sportevenement. Luchthavenbedrijf ADP heeft nu echter een akkoord bereikt met de bonden: alle ADP-medewerkers krijgen een bonus.

De Olympische Spelen in Parijs beginnen op vrijdag 26 juli. Verschillende vakbonden hadden gedreigd met een staking op 17 juli, negen dagen voor de start van het evenement.

De luchthavens Charles de Gaulle en Orly, die ADP uitbaat, zijn de belangrijkste toegangspoorten tot Frankrijk voor buitenlandse bezoekers van de Olympische Spelen. Naar verwachting gaat het om tot 350.000 mensen per dag tijdens de Spelen. Ook duizenden atleten en hun uitrusting zoals kajaks, fietsen of polsstokken komen aan op deze luchthavens.