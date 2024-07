Schade na val valt mee bij groenetruidrager Girmay

NÎMES (ANP) - Biniam Girmay ging in de zestiende etappe van de Tour de France op anderhalve kilometer voor de finish onderuit. De Eritreeër heeft niets gebroken, bleek na een snel uitgevoerde scan. "Ik ben oké", meldde de Eritreeër kort erna in een video van de Tourorganisatie. "Ik viel op mijn knie, die is nu wat gezwollen. In mijn elleboog heb ik al twee hechtingen gehad. Maar ik voorzie geen problemen."

Girmay won deze Tour al drie ritten en leidt het puntenklassement. Veel zorgen maakt hij zich niet. "Als je valt, ben je de dag erna wel stijf. Maar mentaal voel ik me goed. Dat wordt geen probleem", meende de sprinter van Intermarché-Wanty. Zijn val gebeurde nadat hij in aanraking was gekomen met het stuur van een renner van Education First. "Ik kon niks meer doen. Ik remde nog zo hard als ik kon, maar ging toch tegen de grond."

Dat hij mogelijk de groene trui nog kwijtraakt aan Philipsen leek Girmay niet bijster te boeien. "Ik was blij dat ik na die val weer kon fietsen. Of ik nou deze trui houd of verlies, ik wil gewoon veilig in Nice finishen zondag."