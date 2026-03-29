Amerikaanse universiteit Beiroet alleen online na dreiging Iran

door anp
zondag, 29 maart 2026 om 16:52
anp290326085 1
BEIROET (ANP/AFP) - De in het Midden-Oosten beroemde American University of Beirut (AUB) verzorgt het onderwijs voor op zijn minst twee dagen enkel online. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde heeft gedreigd Amerikaanse universiteiten in de regio als doelwit te nemen.
De baas van de AUB, Fadlo Khouri, zegt in een verklaring dat er geen aanwijzingen zijn dat er een directe dreiging bestaat voor de universiteit, maar uit voorzorg blijven de panden maandag en dinsdag dicht. Ze staan aan de kust in het centrum van de Libanese hoofdstad.
De AUB stamt uit 1866 en is een in de VS geregistreerde particuliere universiteit met de voornaamste campus in Beiroet. De AUB was eerder in de Libanese burgeroorlog (1975-1990) doelwit van vooral milities van sjiitische extremisten. Een AUB-directeur werd in 1984 vermoord en circa dertig medewerkers werden in die tijd ontvoerd door milities.
loading

anp 47057174

generated-image (1)

_129045221_11c9aeda-06b8-4e9c-9422-14dbdcedef0c

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

shutterstock_1167416554

eenzame-senior-vrouw-raam

Loading