Amerikaanse vicepresident Vance in India voor gesprek met Modi

NEW DELHI (ANP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in India. Hij zal daar enkele dagen met zijn familie verblijven, maar praat ook met de Indiase premier Narendra Modi over de banden met de Verenigde Staten en de Amerikaanse importheffingen.

De VS zijn India's belangrijkste handelspartner en volgens internationale media is Modi bereid een handelsdeal te sluiten. Dat zou waarschijnlijk nog niet gebeuren tijdens deze ontmoeting.

Vance' schoonouders zijn geboren in India en geëmigreerd naar de Verenigde Staten. De vicepresident, die afgelopen weekend nog in Rome en Vaticaanstad was, zal volgens ingewijden met zijn familie onder meer de Taj Mahal en een bruiloft bezoeken.