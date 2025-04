Kyiv: Rusland vuurt drones en raketten af na aflopen paasbestand

KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft na het aflopen van het eenzijdig uitgeroepen paasbestand onmiddellijk de luchtaanvallen hervat, melden de Oekraïense autoriteiten. Het luchtalarm in Oost-Oekraïne klonk al binnen enkele minuten na middernacht. In Kyiv gebeurde dat enkele uren later.

Rusland zou drones en raketten hebben afgevuurd op de oostelijke helft van Oekraïne. Er zijn nog geen meldingen gedaan van schade of gewonden.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde zaterdag aan dat de Russen dertig uur lang de aanvallen zouden staken. Hoewel het luchtalarm zondag inderdaad stil bleef, hebben Russische troepen langs de frontlinie volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wel honderden aanvallen en beschietingen uitgevoerd.

Kyiv wilde een verlenging van het bestand met dertig dagen, maar het Kremlin gaf zondag aan dat dit niet zou gebeuren.