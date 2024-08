Amerikaanse vicepresidentskandidaten twee keer in debat

WASHINGTON (ANP) - In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan de twee kandidaten voor het vicepresidentschap twee keer met elkaar in debat. De Democraat Tim Walz, die de running mate is van presidentskandidaat Kamala Harris, en de Republikein J.D. Vance, de beoogde rechterhand van ex-president Donald Trump, discussiëren op 18 september en 1 oktober.

De data zijn bekendgemaakt door Vance op X, nadat Amerikaanse zenders met voorstellen waren gekomen: "Ik accepteer niet alleen het CBS-debat op 1 oktober, maar ook het CNN-debat op 18 september." Walz had 1 oktober al genoteerd in zijn agenda. Vance hield vorige week nog een slag om de arm. Hij zei dat Walz eerst officieel door de Democraten moest worden benoemd.

Harris en Trump debatteren in ieder geval op 10 september.