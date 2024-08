Vollering staat leiding in Tour na harde val af aan Niewiadoma

AMNÉVILLE (ANP) - Demi Vollering is de leiding in de Tour de France Femmes kwijtgeraakt. De 27-jarige wielrenster van SD Worx - Protime ging in de vijfde etappe, van Bastenaken naar Amnéville, 6 kilometer voor de finish hard onderuit. Vollering kon met een gescheurde broek en bloed op haar lichaam de weg wel vervolgen, maar liep flinke achterstand op. Bij de valpartij waren ook veel andere rensters betrokken.

Kasia Niewiadoma neemt de leiding over van Vollering. De Poolse maakte deel uit van een groepje van vier rensters, die sprintten om de winst. Blanka Vas won de etappe.