ACM doet extra onderzoek naar kosten en vergoeding zonnestroom

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat extra onderzoek doen naar de kosten en vergoeding van zonnestroom. Volgens de toezichthouder zijn er zonnepanelenbezitters die jaarlijks meer elektriciteit terugleveren dan ze afnemen en netto moeten betalen voor deze extra teruggeleverde zonnestroom. Dat is iets dat de Tweede Kamer in de nieuwe energiewet, die nog in de maak is, wil verbieden.

Het gaat om een praktijk die de Volkskrant en prijsvergelijker Keuze.nl onlangs constateerden. Bij enkele energieleveranciers waren de kosten voor het terugleveren van zonnestroom hoger geworden dan de vergoeding die consumenten hiervoor ontvingen. Hierdoor werd het voor huishoudens met veel zonnepanelen op een zeker moment aantrekkelijker ze uit te schakelen.

De ACM wil hierover in gesprek met de sector. De waakhond heeft eerder dit jaar al onderzoek gedaan naar de tarieven van grote energieleveranciers. Toen was de conclusie dat de onderzochte tarieven niet onredelijk waren, maar sindsdien zijn de terugleverkosten marktbreed gestegen.