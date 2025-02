Amerikanen brengen illegale migranten naar Guantanamo

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse regering Trump is begonnen illegale migranten naar de Amerikaanse militaire basis Guantanamo op Cuba te brengen, als onderdeel van de harde aanpak van illegale migratie. De eerste vluchten naar Guantanamo Bay met illegale migranten zijn onderweg, aldus het Witte Huis. De president gaf vorige week opdracht daar uiteindelijk ruim 30.000 migranten vast te houden.

Guantanamo is vooral bekend als een detentiecentrum voor verdachten van terrorisme, maar de basis is ook in het verleden gebruikt om migranten onder te brengen. Trump zet bij de bestrijding van illegale migratie op invallen, arrestaties en deportaties met militaire vliegtuigen.

De Guantanamo gevangenis werd geopend na de terreuraanslagen van 11 september 2001 in de VS.