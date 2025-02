Zweedse premier: ergste massaschietpartij in Zweedse geschiedenis

De schietpartij bij een school in Örebro is "de ergste massaschietpartij in de geschiedenis van Zweden", stelt premier Ulf Kristersson. Hij zei tijdens een persconferentie dat het moeilijk was om te bevatten wat er is gebeurd. "Wat gewoon niet mag gebeuren, is nu toch gebeurd."

Dinsdagmiddag werden bij de school voor volwassenenonderwijs zo'n tien mensen doodgeschoten. Onder de doden is volgens de politie ook de waarschijnlijke dader. Een onbekend aantal mensen raakte gewond.

"Vandaag hebben we bruut en dodelijk geweld gezien tegen volkomen onschuldige mensen", aldus Kristersson. De premier sprak zijn medeleven uit met alle getroffenen en hun naasten.