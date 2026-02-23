ECONOMIE
Amerikanen spreken Russen en Chinezen in Genève over kernwapens

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 21:48
GENÈVE (ANP/AFP) - Amerikaanse functionarissen voeren in Genève gesprekken met Russische en Chinese delegaties over kernwapens. Maandag spraken ze al met de Russen, dinsdag volgen de Chinezen, meldt een hooggeplaatst figuur van het Amerikaanse buitenlandministerie.
Eerder deze maand liep het kernwapenverdrag New START tussen de Verenigde Staten en Rusland af. Moskou wilde de afspraken verlengen, maar Washington stelde dat het verdrag zinloos was als China niet mee zou doen. Beijing heeft dat idee tot nog toe afgehouden.
De VS meldden maandag nog dat het Chinese wapenarsenaal "enorm" zou zijn toegenomen. Maar China stelt dat het aantal nucleaire wapens nog onvergelijkbaar is met wat de Amerikanen en de Russen hebben.
Volgens de Amerikaanse functionaris gaat het om "voorbereidende" gesprekken. De VS zouden de afgelopen weken ook meerdere keren hebben overlegd met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die ook allebei over kernwapens beschikken.
