Amnesty International kritisch over onderschepping Madleen

LONDEN (ANP) - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft kritiek geuit op Israël voor het onderscheppen van de Madleen. Het schip van de Freedom Flotilla Coalition was met noodhulp op weg naar Gaza, maar moest van Israël koers zetten naar Israël.

Secretaris-generaal Agnès Callamard noemt de onderschepping een schending van het internationaal recht. Israël is als bezettingsmacht wettelijk verplicht om te zorgen voor voldoende voedsel en medicijnen voor de burgers in Gaza, verklaarde Callamard verder in een bericht op X. "Ze hadden de Madleen moeten toestaan om humanitaire hulpgoederen naar Gaza te brengen."

Callamard roept Israël op onder meer de blokkade van Gaza onmiddellijk op te heffen en de levering van humanitaire hulp aan heel Gaza te faciliteren. Ook roept ze landen op tot meer actie. "Er is sprake van een voortdurende genocide. Militaire bezetting. Apartheid. Palestijnen in Gaza zijn uitgehongerd. Hulpverleners zijn er doelwitten. Humanitaire hulp wordt geblokkeerd."