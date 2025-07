Amnesty: Israël zet uithongering nog steeds in bij genocide Gaza

LONDEN (ANP) - Amnesty International stelt dat Israël nog steeds uithongering gebruikt als oorlogswapen in de Gazastrook. Een maand geleden begon de omstreden hulporganisatie Gaza Humanitarian Foundation (GHF) met het leveren van voedselhulp, maar volgens Amnesty heeft dat weinig veranderd aan het beleid van Israël, dat gericht zou zijn op de "fysieke vernietiging" van Palestijnen.

De mensenrechtenorganisatie zegt dat de GHF bijdraagt aan een genocide op de Palestijnen. Dat zou onder meer gebeuren door de kleine schaal waarop de GHF humanitaire hulp uitdeelt. Voordat Israël besloot dat de GHF als enige organisatie hulp mag leveren waren er tientallen distributiepunten in heel Gaza. Nu zijn dat er vier, die bovendien in onveilig gebied liggen.

Bij de GHF-punten zijn meerdere dodelijke incidenten geweest. Volgens mensenrechtenorganisaties schoten Israëlische troepen daarbij op de hongerige menigtes. "Voor uitgehongerde Palestijnen is het zoeken naar hulp hierdoor veranderd in een dodelijke valstrik", aldus Amnesty.

'Doelbewust Israëlisch geweld'

"In de maand na de invoering van het gemilitariseerde 'hulpsysteem' onder leiding van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), zijn honderden Palestijnen gedood en duizenden gewond geraakt in de buurt van hulppunten of op weg naar hulptransporten", zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. "Deze dagelijkse verliezen zijn het voorspelbare gevolg van doelbewust Israëlisch geweld en van roekeloze, dodelijke distributiemethoden."

Voor de GHF begon met het uitdelen van hulp was er ruim twee maanden lang helemaal geen humanitaire hulp in de Gazastrook. Israël blokkeerde alle leveringen, omdat Hamas daarvan zou profiteren. Hulporganisaties spreken dat tegen.